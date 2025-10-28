Nota vista: 0

Atenderá la comunidad de Valle Chico

La comunidad parroquial de San Pío X se prepara para recibir al padre Juan Antonio Cabrera Ruiz, sacerdote misionero proveniente de la Archidiócesis de Burgos, España, quien atenderá de un modo especial la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, en el complejo urbanístico Valle Chico, que forma parte de la jurisdicción parroquial.
Por este motivo, el padre Héctor Salas, párroco de San Pío X, invita a la Santa Misa de bienvenida, que será presidida por nuestro obispo, Mons. Luis Urbanč, el próximo sábado 1 de noviembre, Solemnidad de todos los Santos, a las 18.00 en el templo de Valle Chico.
Luego de la celebración eucarística se compartirá un brindis a la canasta.
“Están todos invitados a celebrar esta gran alegría, este regalo que Dios en su infinita Providencia nos concede”, expresó el párroco.

Envío misionero
El padre Juan Antonio Cabrera Ruiz fue enviado a la misión por Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, arzobispo de Burgos, durante la Santa Misa celebrada el miércoles 1 de octubre, coincidiendo con el inicio del mes de las misiones, en la parroquia de la Sagrada Familia, donde el sacerdote ejerció su ministerio pastoral, primero como diácono y, una vez ordenado, como vicario parroquial durante 9 años.
Fotos: Arzobispado de Burgos, España.

