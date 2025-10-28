Desde el lunes 27 hasta el miércoles 29 de octubre, la reliquia en primer grado de Santa María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula, patrona de las misiones en Argentina, se encuentra en la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle. La visita forma parte del recorrido por comunidades de la Diócesis de Catamarca, que se extenderá hasta el 12 de noviembre, como preparación para el V Encuentro Nacional de Grupos Misioneros, a celebrarse el 26 de mayo del 2026 en Córdoba.
Desde el Equipo de Coordinación de la Pastoral Misionera invitan “a recibir esta reliquia con espíritu dispuesto, dejándonos interpelar por su testimonio y entrega sin reservas al servicio de la misión. Que su visita sea ocasión para renovar nuestro compromiso evangelizador y, especialmente, para impulsar la formación de nuevos grupos misioneros en nuestras comunidades parroquiales, colegios y movimientos, tomando como ejemplo las palabras de Mama Antula: ‘Quisiera andar por donde Dios no ha sido conocido, para hacerlo conocer’”.
CRONOGRAMA
30/10 al 2/11
Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle.
3/11
Parroquia San José Obrero.
4 al 6/ 11
Parroquia Nuestra Señora de Belén.
7 al 9/11
Parroquia Espíritu Santo.
10/11
Colegios San Juan Pablo II y Nuestra Señora del Valle.
11 y 12/11
Parroquia Santa Rosa de Lima, con sede en Bañado de Ovanta.