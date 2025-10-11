Nota vista: 0

Durante el primer tiempo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni avisó temprano con un potente disparo de Nicolás Paz que pegó en el palo y generó peligro. La apertura del marcador llegó a los 31 minutos: Lautaro Martínez habilitó a Giovani Lo Celso, quien definió con precisión dentro del área para poner el 1-0.

Antes del descanso, Lautaro volvió a inquietar con un remate que fue bien contenido por el arquero venezolano.

En el complemento, el ritmo bajó y las oportunidades fueron escasas. La más clara para Argentina fue otro disparo de Martínez que obligó nuevamente al guardameta a intervenir. Por el lado de Venezuela, Juan Fernando Quintero estuvo cerca del empate con un tiro que se estrelló en el travesaño.

Con este resultado, la Scaloneta sumó su primer triunfo en la gira por Estados Unidos, que cerrará el próximo lunes con un amistoso frente a Puerto Rico.