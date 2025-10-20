Nota vista: 0

En el comienzo de una nueva semana de su recorrido por instituciones civiles y organismos públicos, preparando las próximas fiestas marianas, la imagen peregrina de la Virgen del Valle visita el Cine Teatro Catamarca ubicado sobre calle San Martín, enfrente de la plaza 25 de Mayo de la ciudad capital.

A primeras horas de la mañana de este lunes 20 de octubre, la Sagrada Imagen partió desde la Catedral Basílica llevada por un grupo de empleados de este importante centro cultural de Catamarca, junto con el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral.

En el trayecto hacia el lugar, fue saludada por los ocasionales transeúntes que fueron sorprendidos por su presencia maternal. A su arribo fue colocada en el altar dispuesto en el hall de ingreso al edificio.

Luego de leer y reflexionar sobre el Evangelio del día, el padre Cabrera manifestó que “la visita de Nuestra Madre Santísima del Valle a este segundo hogar que tienen ustedes aquí, el primero es la familia, sea para sostener este lugar de trabajo, pero también un ambiente de amigos, un ambiente de familia, donde uno al otro se compartan los bienes, especialmente el servicio y los dones de la vida que el Señor les ha concedido a cada uno. María es madre y en este día especial, Ella les hablará al corazón para que ustedes puedan mantener ese clima de amistad, de familia, de un corazón sincero”.

Seguidamente, se elevaron súplicas “para que el Señor sostenga la vida de la Iglesia misionera; para que en este lugar de trabajo se comparta la amistad y la solidaridad; para que la presencia de la Madre en este lugar sea para unir los corazones de sus hijos; por aquellos hermanos que trabajaron en este lugar y que ahora están ante la presencia del Padre”. Este momento de oración y de petición se culminó con el rezo del Padrenuestro y la bendición a todos los presentes.

La Madre Morena permanecerá en este lugar hasta horas de la tarde.

A las 16:30 llevará su bendición al centro vecinal General San Martín.

CRONOGRAMA

Martes 21

8:30 a 18:00 Mutual de Policías Retirados.

10:00 a 18:00 Geriátrico Rosa del Ángel.

Miércoles 22

8:00 a 12:00 Juzgado Electoral.

9:00 a 13:00 Municipalidad de Valle Viejo.

15.00 a 18:00 Escuela Gobernador José Cubas y Escuela Anexo-Valle Viejo.

Jueves 23

8:00 a 12.30 Ministerio de Gobierno de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.

8.00 a 16:00 Instituto Enrique Guillermo Hood.

Viernes 24

7:30 a 12:00 ATEC (fábrica de ropa de trabajo) Parque Industrial El Pantanillo.

8:30 a 18.00 Nodo Tecnológico.