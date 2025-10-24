Nota vista: 0

Este viernes 24 de octubre es un día especial para quienes trabajan en la fábrica textil Virgen del Valle Catamarca (VVC), antigua Artex, ya que los visita la Madre Morena, en el marco del recorrido que viene realizando como preparación para vivir las fiestas marianas de diciembre.

A la mañana bien temprano, la Sagrada Imagen arribó al predio ubicado en El Pantanillo en brazos del padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, quien en el ingreso al lugar la entregó a los trabajadores para que la llevarán en procesión hasta el altar ubicado en el interior de las instalaciones.

Con mucha emoción y devoción, los anfitriones le dieron la bienvenida a la Virgen del Valle, cuyo nombre le pusieron, hace tres años, a esta fábrica dedicada a la confección de ropa de trabajo. Actualmente se desempeñan 25 operarios que siguen apostando a la cultura del trabajo frente la difícil situación del país. En las manos de la Santísima Virgen María ponen en este día sus intenciones y todo lo que albergan sus corazones.

En su reflexión el sacerdote manifestó que “la Madre viene a visitarlos en este día, sabiendo lo difícil que está nuestro país, que Ella los aliente y los sostenga, para que este lugar de trabajo siga perseverando con mucha esperanza, con el esfuerzo que ustedes ponen cada día”.

Luego de proclamar el Evangelio de San Lucas, expresó: “Que la imagen de María, Nuestra Madre, esté hoy aquí es un momento para discernir e interpretar qué querrá la Madre con esta visita, qué querrá el Señor que hagamos. En esta mañana en que Ella estará con ustedes, mientras siguen trabajando, será una ocasión para pensar cómo está nuestra vida con relación a Dios y nuestros hermanos, cómo está nuestra vida espiritual, si estamos unidos o no al Señor para dar frutos abundantes. Le pidamos al Señor que nos cuide durante esta jornada y cuide nuestros corazones”.

Seguidamente, invitó a todos a rezar el Padrenuestro y les impartió la bendición.

En el Nodo Tecnológico de Capital

La Madre del Valle también visita durante esta mañana las modernas instalaciones del Nodo Tecnológico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, ubicado en avenidas Güemes y Virgen del Valle de la ciudad capital.

Allí la esperaban los empleados que se desempeñan en este centro de servicio a la comunidad, quienes junto con su director Emilio Ramaci la homenajearán durante esta jornada.

El padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, leyó una lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, que dijo “está afianzada por una gran virtud que es la fe, que la recibimos en el Bautismo y que nuestros padres y padrinos deben acompañar para que crezca”. En este sentido, afirmó que “siempre es importante fortalecer la fe, para que me ayuda a superar los momentos de tristeza, de dolor, de pecado, de angustia; que me ayuda siempre a fortalecer mi vida interior para saber que Dios es más grande que mi pecado, que Dios es misericordioso con nosotros. Eso es lo que estamos también meditando en este Año Jubilar, en este año de amor y de misericordia de Dios”.

“Que la presencia de la imagen de la Virgen del Valle fortalezca a cada uno de ustedes en la fe, que no se desalienten ante el pecado, los errores, las tristezas; que mirando la imagen tierna de Nuestra Madre veamos también con esperanza que Dios está muy cerca de nosotros, para consolar y alentar. Pidamos al Señor esta gracia en esta mañana que su Madre Santísima viene a acompañarlos, a escucharlos y a sostenerlos en su vida”.

Luego del rezo del Padrebueno, todos los presentes recibieron la bendición y le cantaron a la Virgen.