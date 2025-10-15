Nota vista: 0

Continuando con el itinerario desplegado por instituciones civiles y organismos públicos, este miércoles 15 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle visita las dependencias del Poder Judicial de Catamarca, donde fue recibida con las mejores galas por quienes allí se desempeñan.

En brazos del padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, la Madre Morena recorrió las distintas oficinas de las amplias instalaciones judiciales, llevando su bendición a quienes se encontraban realizando sus tareas del día.

Posteriormente, la Sagrada Imagen fue colocada en el altar preparado en el patio de ingreso al edificio, donde el sacerdote proclamó el Evangelio y luego manifestó: “Llénense de alegría por la presencia de la Madre. Éste es un lugar muy delicado dentro de nuestra comunidad. Por eso es bueno que ustedes hayan pedido la presencia de la Virgen del Valle, para que los ayude a buscar los mejores caminos para ejercer su tarea desde el amor y la comprensión”.

En el momento de la oración común rogaron por la Iglesia, por quienes ejercen la justicia desde este lugar; por la familia judicial de este lugar; por los fieles difuntos, especialmente por el eterno descanso de Guadalupe y de todos los hermanos y hermanas que han trabajado en este lugar y ya han partido de este mundo.

Después del Padrenuestro, se rezó la oración a Santa Teresa de Ávila, cuya memoria se celebra en este día, doctora de la Iglesia; y el Ave María a Nuestra Madre Santísima.

Luego de la bendición final, todos los presentes saludaron a la Virgen con el canto.

En el Colegio Fidel Mardoqueo Castro

También en esta jornada, la comunidad educativa del Colegio Fidel Mardoqueo Castro vive un miércoles especial con la presencia de la Madre del Valle.

En un clima de mucha alegría y con el sonido de la campana, directivos, docentes y alumnos recibieron a la Ilustre Visitante, destinando un lugar especial preparado para esta ocasión desde donde irradia su amor maternal y recibe el cariño de sus hijos.

El padre Luis Páez, capellán del Santuario Catedral, invitó a rezarle a la Madre de Jesús en su advocación del Valle, y después les impartió la bendición, cerrando este momento entre vivas y aplausos.

El sacerdote también bendijo la imagen de la Virgen del Valle que se venera en este casa de enseñanza y aprendizaje.

La Sagrada Imagen permanecerá en la institución educativa hasta las 20.00.

CRONOGRAMA

Jueves 16

8:15 a 18:00 Escuela Municipal Nº 3 Gustavo Gabriel Levene, Nivel Primario.

9:00 a 18:00 Escuela Secundaria Nº 77.

Viernes 17

8.00 a 12:30 Centro vecinal, posta barrio Don Félix.

13.00 a 16.00 Complejo Imperio.

16:30 a 18:00 Escuela Municipal Nº 1 Fray Mamerto Esquiú, Piedra Blanca.