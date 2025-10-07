Nota vista: 0

El director de OSEP formó parte de la Junta Ejecutiva del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales (COSSPRA), que sesionó en Mendoza. Durante el encuentro se charló sobre los avances en innovación digital, financiamiento y cooperación entre obras sociales provinciales.

El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, participó de una nueva reunión de la Junta Ejecutiva de COSSPRA, realizada en Mendoza, donde representantes de 17 obras sociales provinciales debatieron sobre los principales desafíos del sistema de salud, con foco en innovación digital, agenda federal y optimización de recursos.

Durante el encuentro se analizaron temas vinculados a la implementación de herramientas digitales, la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de gestión, el uso de bots inteligentes para mejorar la atención a los afiliados y la generación de estrategias conjuntas en torno al gasto en medicamentos.

En este sentido, Marchetti destacó la importancia de fortalecer los espacios de cooperación interprovincial. “Si bien cada obra social tiene sus particularidades, comparten muchos puntos en común y es esencial compartir experiencias y conocer alternativas de cómo se manejan”, expresó.

El titular de OSEP agregó que este tipo de instancias permiten enriquecer las políticas sanitarias locales mediante el intercambio de experiencias, la cooperación técnica y el aprendizaje mutuo, lo que a su vez se traduce en mejores respuestas para los afiliados.

Marchetti también participó del acto de apertura del VI Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular y del IV Congreso OSEP – Obra Social Empleados Públicos de Mendoza y Salud, organizado por la Obra Social provincial de Mendoza, junto al presidente de COSSPRA, Carlos Funes, el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado, el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, y referentes de la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC).

Como sucede habitualmente en los encuentros de COSSPRA, los equipos de OSEP participan activamente y, en este caso, en el marco del proceso de modernización institucional y digitalización de servicios que la obra social viene impulsando en el último tiempo, con el objetivo de optimizar la gestión, mejorar la accesibilidad y garantizar mayor eficiencia en la cobertura de salud.