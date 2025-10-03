Nota vista: 0

Parroquia San Jorge

Se pidió por las vocaciones sacerdotales durante la novena de la Virgen del Rosario

El jueves 2 de octubre se celebró el quinto día de la novena en honor de Nuestra Señora del Rosario en la parroquia San Jorge del sector sur de Capital.

Durante esta jornada peregrinó a la sede parroquial la comunidad San Martín de Porres, con las familias del primer año de Comunión.

Se rogó especialmente por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales.

La Santa Misa fue presidida por el padre Héctor Moreno, párroco de la comunidad, quien en su reflexión expresó que “en el octubre de las misiones tenemos que tomar conciencia de nuestra identidad de discípulos misioneros y que Jesús nos convoca y nos envía. Jesús, misionero del Padre, no quiso realizar su misión aislado e individual sino convocando una comunidad que por esencia es evangelizadora”.

También agradeció a las familias y agentes de pastoral por su servicio.

Viernes 3 – Sexto día

Primer viernes del mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús

19.00 Novena.

20.00 Santa Misa.

Tema: El Rosario y la gracia de la buena salud.

Intención: Por la sanación de los enfermos y afligidos.

Alumbrantes: Comunidad de Jesús de la Buena Esperanza con las familias de primer año de Comunión.