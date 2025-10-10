Nota vista: 0

Durante los últimos días, Aguas de Catamarca llevó adelante diversas tareas operativas y de mantenimiento en distintos puntos de la Capital y el Valle Central, con el objetivo de optimizar la red de distribución y garantizar el normal funcionamiento del servicio de agua potable.

En la zona sur, se trabajó sobre el caño de impulsión del Vial 1, de PVC 315 mm, entre calles Copiapó y Domingo Vergara, en el marco de la vinculación del sistema Antinaco. Además, se repararon cañerías principales en Valle Chico, restableciendo el servicio tras las intervenciones.

En la zona este, se detectó la presencia de algas en el Dique Pirquitas, fenómeno natural propio de la época que puede generar cambios temporales en olor o color del agua, sin riesgos para la salud. También se registró un acto de vandalismo que afectó la red en Villa Parque Chacabuco y sectores cercanos, ya solucionado por las cuadrillas. También se registró un acto de vandalismo en el puente de Polcos, lo que afectó la red de distribución hacia Villa Parque Chacabuco, parte de Banda de Varela y sectores próximos, lo que requirió intervención inmediata para restablecer el servicio. Asimismo, en Pomancillo Este ocurrió una situación similar, donde los daños causados a las mangueras de distribución afectaron a usuarios sensibles como escuelas.

En la zona norte, se reparó una cañería de 315 mm en el predio del CAPE, perteneciente al Pozo N° 59, el cual conforma una batería de pozos junto con el N°66 y el N°54, los cuales se tuvieron que parar durante la reparación y afectó el suministro en los barrios que abastecen.

Aguas de Catamarca continúa trabajando en toda el área de servicio para mantener una prestación segura y de calidad.

Para consultas o reclamos, comunicarse al 0800-888-8255 o por WhatsApp al 383-4900314.