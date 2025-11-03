Nota vista: 0

 

El derrumbe ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana, cuando todos dormían. Los ocupantes lograron escapar por una ventana segundos antes de que el techo se desplomara.

👉 “Sentimos un golpe tremendo, todo se venía abajo”, relató Florencia Barrionuevo, una de las damnificadas.

 

 

Afortunadamente, no hubo heridos, aunque las pérdidas materiales son totales y la casa quedó inhabitable.

 

La familia asegura que habían advertido varias veces a las autoridades sobre el riesgo de derrumbe, pero nunca obtuvieron respuesta.
Reclaman ahora asistencia urgente tras quedarse sin hogar ni pertenencias. 🏚️💔

 

 

 

