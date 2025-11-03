Nota vista: 0

Vecinos de la Avenida Mota Botello, expresaron su indignación luego de que Aguas de Catamarca realizara una rotura sobre la nueva pavimentación que había sido ejecutada recientemente por la Dirección de Infraestructura Municipal.

La obra municipal había sido terminada hace pocos días, como parte del plan de mejoras viales que lleva adelante la comuna. Sin embargo, los trabajos de la empresa provincial provocaron la destrucción parcial del asfalto, generando malestar y preocupación entre los frentistas.

“Hace menos de una semana habían dejado todo impecable, y ahora otra vez tenemos la calle rota”, se quejaron los vecinos, quienes aseguran que nadie les informó sobre la intervención ni los plazos de reparación.

Mientras tanto, el tránsito en la zona se encuentra reducido y con demoras, y los vecinos piden mayor coordinación entre los organismos para evitar que el dinero y el esfuerzo de las obras públicas terminen desperdiciados. 🛠️

