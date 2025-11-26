Nota vista: 0

Capacitación en vísperas de la visita de muchos peregrinos a la ciudad

El fin de semana, Bomberos Voluntarios de Valle Viejo realizaron una capacitación en el cerro Ancasti, sobre rescate de potenciales víctimas en zonas agrestes.

Con un gran despliegue del Cuerpo Activo y los aspirantes 2024 y 2025 de dicho cuartel, prontos a egresar, se involucraron varias unidades, personal de Socorrismo, de Rescate con Cuerdas, del área de Comunicaciones y se improvisó un Campamento Base con Repetidoras en VHF y UHF.

La práctica se llevó a cabo en una intensa jornada de mucho calor, en el sector denominado La Herradura, trayecto muy concurrido por peregirnos que llegan desde Frías, Santiago del Estero o del interior catamarqueño para la Procesión de la Virgen del Valle y eligen acortar camino.

Según lo indicado por los bomberos, el lugar implica una dificultad de tránsito media alta por ende muchos peregrinos que ya bajan cansados, con varios días de caminata, necesitan ayuda y, en muchos casos, se deshidratan, pierden fuerzas y sufren de esguinces,

De esta manera, las cuadrilla subieron hasta la mitad del recorrido donde simularon el caso de una víctima de fractura y desarrollaron el protocolo y rescate necesarios, con comunicación constante con Protección Civil de la provincia vía radio.

Además de esta preparación previa, hace 12 años los bomberos voluntarios chacareros levantan un puesto sobre Ruta 38 en la localidad de Santa Cruz, para brindar asistencia, comida y primeros auxilios y curaciones a quienes lo necesiten.