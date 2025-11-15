Nota vista: 0

FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) renovó sus autoridades para el período 2025–2027, durante la 139ª Asamblea Extraordinaria de la Junta de Gobierno realizada recientemente en Córdoba. En la oportunidad, Marcela Ruiz fue reelecta como presidenta de la Federación, acompañada por un nuevo Consejo Directivo que representará a los distintos distritos judiciales del país.

Catamarca vuelve a ocupar un lugar relevante dentro de la conducción nacional, ya que jueza Marcia Lozada Figueroa, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca, continuará desempeñándose como secretaria adjunta de la FAM.

La representante catamarqueña participó de la Asamblea junto Lucas Vaccaroni, vicepresidente de la Asociación, integrando la delegación provincial. Ambos fueron recibidos por las autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba, anfitriona del encuentro, su presidenta Silvana Chiapero y José Arguello, el vicepresidente.

El nuevo Consejo Directivo de la FAM quedó conformado de la siguiente manera:

• Presidenta: Marcela Ruiz

• Vicepresidenta Primera: María Gabriela López Arango

• Vicepresidente Segundo: Eduardo Barrionuevo

• Secretario: Christian Fabio

• Secretaria Adjunta: Marcia Lozada Figueroa

• Tesorero: Darío Alarcón

• Dirección del Instituto de Estudios Judiciales: Juan Pablo Civit y María Eugenia Díaz

• Dirección de Investigaciones Judiciales: Luz Masferrer

• Secretaría de la Defensa de la Magistratura: Carina Estefanía

• Secretaría de Relaciones Institucionales: Viviana Taboada

• Secretaría de Políticas Judiciales: María José Bustos y Laura Flores

• Dirección de Cooperación e Intercambio Internacional: Pablo Perel e Inés Arroyo

• Dirección de Políticas de Género, Igualdad y Diversidad: Andrea Tormena

• Dirección de Extensión y Gestión Social: Fabiana Bardiani y Lisandro Fastman

• Dirección del Secretariado y Funciones Afines: Carlos Veloto

• Dirección de Seguridad: Gustavo Salvador

• Dirección de Nuevas Tecnologías: Marcelo Gauna y José Ignacio Pastores

• Dirección de Acceso a Justicia: Claudio Santagati y Norberto Godoy

• Instituto de Derecho Penal: Patricia Lupica Cristo

• Instituto de Derecho Civil: Roberto Dellamonica

• Instituto de Derecho Constitucional: Iván Kvasina

• Instituto Contencioso, Administrativo y Tributario: Lisandro Fastman y Marcia Lozada Figueroa

• Comisión Revisora de Cuentas:

o Titulares: Alejandro Domínguez (Jujuy), Iván Kvasina (Santa Fe) y Viviana Taboada (Formosa).

o Suplentes: Patricia Lupica Cristo (Neuquén) y Andrea Tormena (Río Negro).

La Federación agrupa a las asociaciones y colegios de magistrados y funcionarios judiciales de todo el país, con el objetivo de fortalecer la independencia judicial, promover la capacitación y consolidar un sistema de justicia federalmente equilibrado.