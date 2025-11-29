Nota vista: 0

Se trata de los legisladores Damián Brizuela y Carlos Marsilli.

El Poder Judicial hizo entrega de un diploma de reconocimiento a los diputados Damián Brizuela y Carlos Marsilli, por su participación en el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Miembros del Ministerio Público durante el período 2024/2025.

«Un gesto que destaca la seriedad, el compromiso y la responsabilidad institucional con la que ambos legisladores desempeñaron esta función clave para el fortalecimiento del sistema de justicia», señala un comunicado.

