El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, visitó el barrio Piloto para supervisar el inicio de importantes obras de infraestructura que contribuirán a una mejor conectividad, accesibilidad y seguridad para los vecinos. La visita marcó el avance de las obras de asfaltado y la culminación de la renovación de 160 luces LED en el sector, así como en el barrio Hipódromo.

El concejal Matías Funes confirmó que se recorrieron las obras realizadas, indicando que, aunque algunas ya están terminando. Entre las mejoras destacadas en el barrio se encuentran, el asfaltado de varias calles, incluyendo una de las paralelas al Canal del Fariñango, la instalación de 130 luminarias LED, un paso clave para mejorar la seguridad y la visibilidad en las calles y el mejoramiento de un espacio verde contiguo al Corralón Municipal.

Al respecto, Javier Varela, secretario de Urbanismo y Arquitectura, explicó que la consolidación de las vías públicas era una necesidad imperante en Piloto, un barrio cercano a la zona céntrica de la ciudad. “Hemos realizado el movimiento de suelo para la consolidación del paquete estructural y luego hacer la carpeta asfáltica”.

Varela señaló que, si bien la obra de consolidación de vías no está concluida, se piensa terminar aproximadamente en el mes de marzo, momento en el que se completará la señalización horizontal y vertical. «Era una deuda que tenía el municipio con los vecinos de este barrio y que estamos cumpliendo una vez más la palabra empeñada por parte del Intendente de la Capital», agregó el funcionario

Por su parte, el concejal Funes sumó que la Municipalidad se comprometió a terminar la obra de asfalto, la cartelería, los dos espacios verdes restantes del barrio y «un par de cosas más de desagüe del barrio».

Acompañaron al intendente el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela; el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo; el director de Alumbrado Público, Cristian Argañaraz; el concejal Matías Funes, y la diputada Adriana Díaz, entre otras autoridades.