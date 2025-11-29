Nota vista: 0

En la capilla del barrio Luis Franco

Con la presencia del obispo diocesano, Mons. Luís Urbanč, la comunidad de la capilla Virgen de la Medalla Milagrosa, perteneciente a la parroquia San Jorge, celebró a su santa patrona y el 8° aniversario de la Consagración del Altar del templo ubicado en el barrio Luis Franco, en el sur de la ciudad capital.

A pesar de la calurosa jornada, los fieles devotos honraron a la Virgen María en su advocación de la Medalla Milagrosa, con la procesión y la celebración eucarística.

La Santa Misa fue presidida por el Obispo y concelebrada por el padre Héctor Moreno, párroco de San Jorge, con la participación de fieles de las comunidades que integran la jurisdicción parroquial.

En su reflexión Mons. Urbanč invitó a practicar una verdadera devoción, que consiste en mirar a la persona y el ejemplo que nos brinda para imitar y buscar la santidad.