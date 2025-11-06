Nota vista: 0

En la mañana de hoy se realizó la entrega formal de 158 armas de fuego por parte del Poder Judicial a la Secretaría de Seguridad de la Provincia para ser utilizadas con fines educativos en la Escuela de Policía. Los elementos son el resultado de secuestros realizados durante los últimos años en el marco de diferentes causas.

El acto formal fue encabezado por el presidente de la Corte de Justicia, Dr. Hernán Martel, quien estuvo acompañado por el delegado coordinador de la Oficina Judicial de Efectos Secuestrados, Dr. Santiago Pereyra. Por parte del Poder Ejecutivo estuvo presente el Secretario de Seguridad de la Provincia, Dr. Martín Miranda.