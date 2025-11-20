Nota vista: 0

La Municipalidad de la Capital difundió el cronograma de funcionamiento de los principales servicios públicos para este fin de semana XXL, el que incluirá modificaciones en la recolección de residuos, el servicio de barrido, la operatoria de los puntos GIRO, la atención del Juzgado de Faltas y la actividad en espacios municipales. El esquema responde al régimen especial que regirá durante los feriados y busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales en los sectores de mayor demanda.

Recolección de residuos

El área de Higiene Urbana informó que el servicio de recolección de residuos domiciliarios no se prestará el viernes ni el lunes 24 de noviembre. Se trata de los dos días del fin de semana largo en los que el servicio quedará completamente interrumpido.

El sábado la recolección funcionará con normalidad en todos los barrios, mientras que el domingo 20 se implementará un operativo reducido. Ese esquema especial se limitará al microcentro comprendido dentro de las cuatro avenidas principales: Güemes, Alem, Belgrano y Virgen del Valle. Allí, los equipos municipales mantendrán guardias para evitar acumulación de basura en zonas de alta circulación.

Desde el municipio recomendaron a los vecinos ajustar la disposición de residuos, especialmente el viernes y el lunes, para evitar desbordes o puntos de contaminación.

Barrido urbano

El servicio de barrido se mantendrá activo durante todo el fin de semana con los horarios habituales. En el casco céntrico la actividad se realizará en dos turnos: de 6 a 9 y de 18 a 21, mientras que en los puntos turísticos la prestación se mantendrá sin alteraciones.

Los sectores de mayor afluencia durante los fines de semana largos -La Gruta, El Jumeal, el Calvario y la Casa de la Puna- contarán con mantenimiento regular para garantizar condiciones óptimas de limpieza y recepción de visitantes.

Puntos GIRO: horarios y días sin atención

El sistema GIRO mantendrá su apertura continua entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre, de 8 a 20. Sin embargo, el lunes 24 los centros no abrirán sus puertas.

En cuanto a la recolección diferenciada, el municipio detalló que el viernes y el sábado el servicio funcionará normalmente, mientras que el domingo y el lunes quedará suspendido. Desde el área ambiental solicitaron a los vecinos evitar sacar materiales reciclables durante los días sin servicio para no saturar los puntos de acopio.

Otros servicios municipales

El Camping Municipal permanecerá abierto durante el fin de semana largo, con un horario de funcionamiento de 8 a 19.

En el caso del Juzgado de Faltas, el esquema será el siguiente:

Viernes 21/11: sin atención al público.

Sábado 22/11: atención presencial de 8 a 12.

Domingo 23/11 y lunes 24/11: atención online, también de 8 a 12.

Desde la comuna recordaron que los trámites digitales estarán disponibles a través de la página oficial, permitiendo consultas y pagos durante los días sin actividad presencial.

Con este cronograma, la Municipalidad busca reforzar los servicios en los sectores más transitados y ordenar la prestación durante los feriados, procurando minimizar el impacto en las rutinas vecinales y en la actividad turística prevista para el fin de semana XXL.