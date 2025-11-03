Nota vista: 0

Desde hoy el Distrito Este se incorpora a la digitalización del fuero penal culminando, de esta manera, la total informatización de la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la 1ra Circunscripción Judicial.

Las unidades judiciales, fiscalías de instrucción y juzgados de garantías se encuentran plenamente conectadas logrando mayor transparencia, celeridad en la tramitación de las causas y ahorro de recursos.

Para lograr esta implementación, el Departamento de Informática Jurídica llevó adelante durante un año y medio capacitaciones que alcanzaron a más de 550 agentes del Poder Judicial y se adquirió equipamiento con el objetivo de lograr un mejor servicio de justicia.

Los siguientes pasos, serán la digitalización de los juzgados correccionales, cámaras del crimen y Cámara de Apelaciones como así también el resto de las circunscripciones.