Nota vista: 0

Desde hoy el Distrito Este se incorpora a la digitalización del fuero penal culminando, de esta manera, la total informatización de la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la 1ra Circunscripción Judicial.

Las unidades judiciales, fiscalías de instrucción y juzgados de garantías se encuentran plenamente conectadas logrando mayor transparencia, celeridad en la tramitación de las causas y ahorro de recursos.

Para lograr esta implementación, el Departamento de Informática Jurídica llevó adelante durante un año y medio capacitaciones que alcanzaron a más de 550 agentes del Poder Judicial y se adquirió equipamiento con el objetivo de lograr un mejor servicio de justicia.

Los siguientes pasos, serán la digitalización de los juzgados correccionales, cámaras del crimen y Cámara de Apelaciones como así también el resto de las circunscripciones.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor