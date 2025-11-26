Nota vista: 0

A días del inicio de las festividades en honor de la Inmaculada Concepción, durante la mañana de este miércoles 26 de noviembre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle visita la sede del Poder Legislativo Provincial, que se vistió de fiesta para honrarla en una jornada especial.

La Madre Morena fue recibida por autoridades, legisladores y personal de las distintas áreas de la Legislatura Provincial, quienes le dieron la bienvenida con aplausos, vivas y canciones.

Los responsables de darle la bienvenida fueron el senador por Capital, Ramón Figueroa Castellanos, y la Subsecretaria Administrativa de la Cámara de Senadores, Alina Chaile, quien expresó: “La recibimos con mucho amor y le pedimos que siempre ilumine el camino de todos los presentes y de los que no están. Que nos dé mucha fortaleza para seguir en este camino y para que en nuestros hogares reine el amor, la felicidad, la paz, la unión”.

Luego, todos los presentes participaron de un momento de oración, que estuvo a cargo del padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, quien primeramente agradeció el recibimiento que le brindaron a la Patrona de Catamarca.

Seguidamente hizo referencia a la devoción del Beato Mamerto Esquiú a la Virgen del Valle, afirmando que “es conocida por todos, según leemos en sus sermones y escritos pastorales, la devoción y amor que el Beato Esquiú tenía por la Virgen del Valle, a quien le dedicó párrafos de fervor y amor, como también hermosas oraciones de intercesión que elevaba a la Madre del Cielo. Por eso, ya próximos a iniciar esta novena de la Inmaculada Concepción de María, siendo este lugar también el que puso al Beato Esquiú como punto de referencia, insigne patriota que dio su vida, sus enseñanzas, para que esta Patria Argentina sea grande, les pedimos a ellos que intercedan siempre por nosotros, que nuestras palabras sean llenas de sabiduría y de amor”.

Tras el rezo del Padrenuestro y el Avemaría, les impartió la bendición, además de recordar que el próximo año se celebrarán los 200 años del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, por lo cual, los invitó a adhieran a este gran acontecimiento de fe.