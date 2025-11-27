Nota vista: 0

El martes 25 de noviembre, la imagen de la Virgen del Valle llegó a la localidad de San Antonio de La Paz, jurisdicción de la parroquia Nuestra Señora del Valle.
Una extensa caravana partió desde el arco de ingreso a la localidad recorriendo las calles del pueblo del pueblo, pasando por la capilla Santa Teresa de Jesús, culminando en la comisaría.
Luego se celebró la Santa Misa, preparando las próximas fiestas patronales.
La jornada se cerró con baile y brindis a la canasta.

Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
