Nota vista: 0

En el comienzo de una nueva semana del recorrido por instituciones civiles y organismos públicos, durante la mañana de este lunes 17 de noviembre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle llegó al predio del Mercado de Abasto Municipal de Capital, que se vistió de fiesta para darle la bienvenida.

La Sagrada Imagen fue recibida en las oficinas de la Administración, desde donde luego recorrerá los pabellones donde se encuentran distribuidos los distintos puestos de trabajo.

El padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, tuvo a su cargo el momento de oración, invitando a los presentes a pedir perdón por los pecados. Seguidamente, proclamó el Evangelio del día, correspondiente a Lucas 18, 35-43, en torno al cual reflexionó, rogando que “la presencia de Nuestra Madre nos ayude a tener siempre un corazón abierto y generoso, sobre todo, en el gesto de ayudar a otros hermanos que sienten la tentación de quedarse al costado del camino”.

Después del rezo del Padrenuestro, bendijo el lugar y a quienes allí realizan sus tareas diarias.

También en esta misma jornada, la Madre Morena visita el Juzgado Federal Nº 2, la distribuidora Quilmes y, a las 11.00, será recibida en el depósito de Coca Cola.

Martes 18

7:30 a 12:00 Colegio Pía.

8:00 a 11:30 Registro Civil.

8:00 a 11:30 Centro de Operación (COP).

Miércoles 19

7:30 a 11:30 Fiscalía Federal.

8:00 Gendarmería Nacional.

8:00 a 11:30 Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Capital.

9:00 a 12:00 FM República.

Jueves 20

8:30 a 12:00 Caja de Crédito y Prestaciones Catamarca.

10:00 a 17:00 ECA.

10:00 a 19:00 Hogar de Ancianos Fray Mamerto Esquiú.