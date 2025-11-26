Nota vista: 0

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, asistió al Club Red Star para encabezar el emotivo acto de cierre del ciclo lectivo 2025 de los Centros de Estimulación de la Infancia y Familia (CEIyF). Más de 300 niños y niñas de 2 y 3 años se inscribieron y participaron activamente en estas propuestas socio-educativas durante el año.

Los CEIyF brindan un servicio esencial a la comunidad, funcionando como espacios de contención donde los niños aprenden a compartir, socializar y descubrir mediante actividades integradoras y proyectos creativos. estos centros se distribuyen estratégicamente en diversos puntos de la ciudad, incluyendo Banda de Varela, Altos de Choya, Parque Norte, Villa Cubas, La Tablada, La Viñita y Apolo.

durante su discurso, el intendente Gustavo Saadi se mostró impresionado por la gran convocatoria: «yo solo tengo palabras de agradecimiento. primero a cada docente, a cada personal no docente. gracias por su paciencia, gracias por el cariño, gracias por el trabajo que realizan día a día», afirmó.

En igual sentido, Saadi destacó que el trabajo docente va más allá del profesionalismo: «Yo sé que lo hacen con muchísimo amor y creo que cada avance que tengan estos niños es fruto de su trabajo y de su esfuerzo».

«A los papás, a las familias, muchas gracias por confiar en la municipalidad, en el sistema educativo municipal. gracias por acompañar a los niños y a las niñas en este proceso de crecimiento tan importante» valoró.

para concluir, Saadi señaló que los centros de estimulación son clave porque «ayudan al crecimiento, ayudan a una niña más feliz, ayudan a despertar la creatividad de los niños».

Previamente, la Directora de Políticas Sociales y Educativas, Fiorella Farroni manifestó: «Puedo ver todo el trabajo que hemos realizado durante el año, gracias a cada señora en cada uno de nuestros centros de estimulación», indicó.

farroni hizo un reconocimiento especial a las familias: «Agradecer muchísimo a las familias que nos han acompañado en cada actividad, sin importar el calor, sin importar a veces estábamos en plazas, por mucho tiempo, muchas horas, nos han acompañado durante todo el año. Muchísimas gracias por eso».

La jornada concluyó con la invitación a los vecinos a disfrutar del espectáculo de cierre: «Hoy es una jornada para disfrutar, así que a no perderse lo que se viene, a aplaudir muy fuerte y a levantar todos esos carteles hermosos».

Acompañaron al Intendente el acto la Secretaria de Educación y Cultura, Márqueza Blanco; la Directora de Políticas Sociales y Educativas, Fiorella Farroni; y la directora de los CEIYF, Silvia Vildoza, entre otras autoridades.