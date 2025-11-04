Nota vista: 0

El Hospital “San Juan Bautista” llevó a cabo un nuevo trasplante de córneas, con lo que logró cero pacientes en lista de espera de inscripción para trasplante de este tejido.

El jefe del equipo del Centro Público de Trasplante del Hospital San Juan Bautista, Dr. Carlos Ferreyra, comentó que “con la paciente que operamos hoy, no hay más pacientes en lista de espera para trasplante de córnea en Catamarca. Tenemos ocho pacientes en otras provincias, catamarqueños que están anotados en Buenos Aires y Córdoba, y actualmente tenemos siete córneas de pacientes catamarqueños en distribución, es decir que si estos pacientes estuviesen en Catamarca, quedaría un solo paciente en lista de espera, le estaríamos dando solución a todos”.

Con respecto a la cirugía que se realizó el día de hoy, es una paciente operada hace 10 años en Buenos Aires de ambos ojos, con una miopía alta.

Ferreyra explicó que “realizamos una técnica quirúrgica que no se hizo anteriormente, que consistió en extraer una lente de cámara anterior del ojo y luego realizar el trasplante. O sea, son dos técnicas quirúrgicas que, obviamente, son muy arriesgadas, lo que habla de que tenemos un equipo muy competitivo a nivel hospitalario”.

En lo que va del año, a través de la Dirección de Ablación e Implantes de Catamarca (DAICA) se llevaron a cabo 8 trasplantes de córneas en el Centro Público de Trasplante del Hospital San Juan Bautista.