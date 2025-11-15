Nota vista: 0

La profesional del SAME falleció en Córdoba, donde permanecía internada desde julio a raíz de las lesiones sufridas en un choque ocurrido en El Pantanillo. Compañeros, familiares y el Colegio Médico de Catamarca expresaron su dolor por la pérdida.

La comunidad médica de Catamarca atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de la doctora Florita del Carmen Moreno, una profesional de extensa trayectoria y reconocida dedicación al servicio sanitario provincial. Su deceso, confirmado en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, generó hondo pesar entre colegas, autoridades, familiares y amigos, quienes destacaron su compromiso, su calidad humana y su vocación por la medicina.

La Dra. Moreno, había obtenido su título de médica en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) en 2016. En 2020 decidió radicarse en Catamarca, donde se incorporó a los equipos del Servicio de Asistencia Médica de Emergencias (SAME). Desde entonces, se desempeñó en tareas de atención prehospitalaria y respuesta ante emergencias, un ámbito exigente que, según quienes la conocieron, transitó con profesionalismo, sensibilidad y un fuerte sentido del deber.

El accidente que marcó su destino ocurrió el 25 de julio de este año, cuando la médica se trasladaba en un vehículo de transporte por aplicación en dirección al Parque Industrial El Pantanillo. El siniestro tuvo lugar en la intersección de las avenidas del Trabajo y Felipe Varela, un cruce de alta circulación donde un Renault Logan —que funcionaba con licencia de remis y era conducido por Matías Chasset, de 36 años— colisionó violentamente con una camioneta Volkswagen Amarok al mando de Juan Pablo Vizioli, de 46.

En el automóvil viajaban también Alex Ferreyra, de 31 años, y la Dra. Moreno, entonces de 44. La médica quedó atrapada entre los hierros del vehículo, lo que obligó a una intervención urgente de policías y bomberos, quienes trabajaron durante varios minutos para rescatarla. Las lesiones sufridas fueron de extrema gravedad y derivaron en un cuadro clínico complejo que requirió su atención inmediata.

Tras las primeras asistencias en Catamarca, Moreno fue trasladada al Sanatorio Allende, en Córdoba, donde inició un proceso médico y terapéutico orientado a su recuperación. Su familia y colegas siguieron de cerca su evolución durante los últimos meses, aferrados a la esperanza de una mejoría. Sin embargo, pese al esfuerzo del equipo médico y la fortaleza que demostró durante la rehabilitación, su salud no logró sobreponerse a las consecuencias del siniestro.

El Colegio Médico de Catamarca expresó públicamente su pesar por la pérdida, recordando a la doctora como una profesional ejemplar, de trato amable y una profunda vocación de servicio. «Nos enseñó con su bondad y simpleza que la medicina es servicio», manifestaron en un comunicado, donde también acompañaron afectuosamente a su familia en este difícil momento.

La médica, oriunda del departamento Tinogasta, había construido en Catamarca no solo su carrera profesional sino también un fuerte vínculo comunitario. Su fallecimiento representa una pérdida significativa para el sistema de salud provincial y deja un vacío entre quienes compartieron con ella jornadas de trabajo, capacitaciones y servicios en terreno.

Mientras avanza la investigación judicial para esclarecer responsabilidades en el siniestro vial, su despedida se vive con honda tristeza. La Dra. Florita Moreno deja un legado de dedicación y humanidad que sus colegas destacan como ejemplo para las nuevas generaciones de profesionales de la salud.