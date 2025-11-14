Nota vista: 0

Los días 3 al 5 y 10 al 12 de noviembre, se realizó un nuevo encuentro de la Catequesis de Inmediata Preparación al Matrimonio (IPM) de este año. En esta oportunidad, se desarrolló en la capilla Nuestra Señora de Fátima, perteneciente a la parroquia Inmaculado Corazón de María.
Trece parejas de novios integraron este grupo que se preparó para recibir el Sacramento del Matrimonio.
Recordamos que estos encuentros son organizados de manera mensual por la Pastoral Familiar y el Movimiento Familiar Cristiano.

El próximo se realizará del 1 al 3 y del 9 al 11 de diciembre en el salón de la parroquia San Nicolás de Bari, en el barrio La Viñita de Capital.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor