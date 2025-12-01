Nota vista: 0

¡Se viene uno de los eventos deportivos más esperados del año!

Del 5, 6 y 7 de diciembre, el Polideportivo Policial (Ruta Nacional N° 38) será sede del torneo que reúne a las futuras promesas del fútbol argentino. Participan categorías 2012 a 2019, con delegaciones de distintos puntos del país.

La organización está a cargo de la Asociación Juventud Unida de Santa Rosa, que nuevamente pone a Catamarca en el centro del deporte infantil.

📺 Catamarca Despierta transmitirá en vivo los partidos, llevando cada jugada, cada emoción y cada gol a todos los hogares catamarqueños.

¡No te pierdas esta fiesta del deporte infantil!

📞 Contactos: 3834 553545 – 3834 200590 – 3834 282987