Nota vista: 0

 

¡Se viene uno de los eventos deportivos más esperados del año!

 

Del 5, 6 y 7 de diciembre, el Polideportivo Policial (Ruta Nacional N° 38) será sede del torneo que reúne a las futuras promesas del fútbol argentino. Participan categorías 2012 a 2019, con delegaciones de distintos puntos del país.

 

La organización está a cargo de la Asociación Juventud Unida de Santa Rosa, que nuevamente pone a Catamarca en el centro del deporte infantil.

 

📺 Catamarca Despierta transmitirá en vivo los partidos, llevando cada jugada, cada emoción y cada gol a todos los hogares catamarqueños.

 

¡No te pierdas esta fiesta del deporte infantil!

 

 

📞 Contactos: 3834 553545 – 3834 200590 – 3834 282987

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor