El operativo fue realizado por efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas y Gendarmería Nacional, quienes descubrieron la carga durante un control vehicular.

martes, 2 de diciembre de 2025

La Dirección de Drogas Peligrosas y Gendarmería incautaron la carga en el puesto caminero de La Viña (Paclín). La detención del efectivo es el resultado de una investigación interna que detectó su presunta participación en una red de narcotráfico.

El procedimiento culminó con la incautación de más de 13 kilos de droga y varias detenciones, lo que representa un duro golpe al circuito de tráfico que utiliza la ruta como corredor.

El dato más relevante del operativo es que este surgió a partir de una investigación interna que venía desarrollando la propia Policía de Catamarca. Las pesquisas se centraron en la sospecha de que un integrante de la fuerza estaba directamente involucrado en la red de narcotráfico.

La droga incautada quedó bajo resguardo, mientras que las fuerzas de seguridad continúan con las actuaciones de rigor para desarticular la red y determinar el origen y el destino final de la carga.