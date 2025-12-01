Nota vista: 0

Servicio de Documentación Rápida

Acercando sus servicios a los vecinos y vecinas de las Ciudad con nuevos operativos del Móvil de Documentación Rápida en distintos puntos de la Capital, el Registro Civil Catamarca continúa llevando los trámites del Estado a los barrios.

Nuevos Operativos y Cronograma

Este lunes 1 de Diciembre de 17 a 20 horas, el Operativo llegará al Norte de la Ciudad, a calles Padre Reinoso y Luis de Medina Nº 109, para que los habitantes del sector puedan realizar sus gestiones.

El jueves 4, por su parte, el Móvil arribará al Complejo Habitacional Valle Chico de 17 a 20 horas, al Sur de la Capital, para que los vecinos y vecinas puedan acceder a los trámites del Registro sin gastar ni moverse de su barrio.

Trámites y Tarifas

Durante los operativos los catamarqueños podrán realizar sus gestiones de DNI y Pasaporte de manera rápida, efectiva y sin alejarse de sus hogares, logrando tener sus documentos al día y sin demoras para cualquier tipo de requerimiento.

Además, se recuerda que en el Móvil de Documentación Rápida se pueden realizar los siguientes trámites conforme a las tarifas vigentes del RENAPER:

Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

Por su parte, el Registro Civil informa que el operativo realizado el pasado viernes 28 de noviembre en el Este de la Ciudad, específicamente en la Plaza San Jorge (calles José Gonzales y Cnel. Vildoza), se desarrolló con total éxito. En esa jornada se concretaron 31 trámites de DNI, reafirmando el compromiso del Registro Civil de llevar los servicios del Estado a los barrios.

Con estas acciones, el Gobierno Provincial y el Registro Civil Catamarca mantienen su presencia territorial, trabajando para que cada catamarqueño pueda resolver sus trámites sin necesidad de trasladarse grandes distancias, fortaleciendo así la cercanía y la inclusión en toda la Ciudad y el interior provincial.