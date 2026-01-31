Nota vista: 0

 

Un hecho lamentable y doloroso generó indignación entre vecinos y transeúntes.
En las últimas horas, un perro fue encontrado sin vida, arrojado a un costado de la Avenida Ojo de Agua.

Hasta el lugar llegamos para cubrir la situación, visibilizando un acto de crueldad absoluta que no puede ni debe naturalizarse.

 

 

No se trata solo de un animal:
👉 se trata de humanidad,
👉 de respeto por la vida,
👉 y de responsabilidad como sociedad.

Tirar un animal muerto como si fuera basura habla de una violencia que preocupa y que interpela a todos. Estos hechos duelen, indignan y nos obligan a reflexionar.

📢 Llamamos a la reflexión y al compromiso del vecino:
Si ves maltrato animal, denunciá.
Si sabés algo, no mires para otro lado.
El silencio también es parte del problema.

Porque una sociedad se mide, también, por cómo trata a quienes no tienen voz.

#NoAlMaltratoAnimal #CrueldadQueDuele #OjoDeAgua #Catamarca #BastaDeViolencia

