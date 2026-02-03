Nota vista: 0

El Ministerio de Desarrollo Social informa que ya no se encuentran disponibles turnos para el programa “Volvemos al Cole 2026”.

El servicio de atención de salud infantil continuará funcionando de lunes a viernes durante todo el mes de febrero, con los turnos previamente otorgados a través de la página web, que contemplan 30 atenciones por la mañana y 30 por la tarde.

Durante este período se prevé la atención de 1.620 niñas, niños y adolescentes, desde sala de 4 años hasta 6.º año del nivel secundario.

Para acceder a la atención, las familias que ya cuentan con turno previo, deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad (DNI) y libreta sanitaria en condiciones.

El programa “Volvemos al Cole 2026” es una política pública articulada entre los ministerios de Desarrollo Social y de Salud, destinada a acompañar a las familias en el cuidado de la salud y la educación de niñas, niños y adolescentes en el marco del inicio del ciclo lectivo.

Desde su puesta en marcha el pasado 5 de enero, el programa ya concretó más de 1.320 atenciones médicas, que incluyen controles integrales de salud como evaluación antropométrica, controles odontológicos y clínicos, electrocardiograma, verificación del esquema de vacunación y estudios de laboratorio, requisitos fundamentales para el ingreso escolar.