El Loteo Parque Sur vivió una jornada marcada por el deporte, la participación vecinal y el encuentro comunitario, con propuestas recreativas, culturales y gastronómicas que reunieron a familias y jóvenes del sector en un clima de integración y disfrute.

La actividad reflejó el trabajo territorial que viene desarrollando la Dirección de Políticas Juveniles, promoviendo espacios de contención, recreación y hábitos saludables para los chicos de los barrios. En ese marco, se destacó la presencia y el acompañamiento de su directora, Melanie Carabajal, quien impulsa distintas iniciativas para acercar políticas públicas a los jóvenes y fortalecer la participación comunitaria.

Desde Catamarca Despierta realizamos la cobertura del evento, dialogando con vecinas y familias del barrio que valoraron la importancia de estas propuestas para generar espacios seguros de encuentro y actividades positivas para los chicos.

También se destacó el acompañamiento institucional y el trabajo conjunto con fuerzas de seguridad, agradeciendo especialmente la predisposición de Diego Romero, del área de Relaciones Institucionales de la Policía de Catamarca, por colaborar en la organización y el desarrollo de la jornada.

El evento incluyó competencias deportivas, juegos recreativos, música, sorteos y puestos de comida, consolidándose como un espacio que no solo promueve el entretenimiento, sino también la convivencia, la integración barrial y el trabajo articulado entre Estado, instituciones y comunidad.