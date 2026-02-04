Nota vista: 0

 

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero desde el año 2000, realizamos una entrevista con la Dra. Mariela Nieva, Directora Provincial de Cáncer, quien remarcó la importancia de la concientización, la prevención y el diagnóstico precoz como pilares fundamentales en la lucha contra esta enfermedad.

Durante la nota, la profesional destacó que esta fecha busca informar y movilizar a la sociedad, alentando a la comunidad a adoptar hábitos saludables y a realizar controles médicos periódicos, aun en ausencia de síntomas, ya que la detección temprana puede marcar una diferencia decisiva en los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes.

 

 

 

🎗️ 4 de febrero – Día Mundial contra el Cáncer
👉 La prevención y la detección temprana son clave.

Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
