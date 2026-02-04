Nota vista: 0

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero desde el año 2000, realizamos una entrevista con la Dra. Mariela Nieva, Directora Provincial de Cáncer, quien remarcó la importancia de la concientización, la prevención y el diagnóstico precoz como pilares fundamentales en la lucha contra esta enfermedad.

Durante la nota, la profesional destacó que esta fecha busca informar y movilizar a la sociedad, alentando a la comunidad a adoptar hábitos saludables y a realizar controles médicos periódicos, aun en ausencia de síntomas, ya que la detección temprana puede marcar una diferencia decisiva en los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes.

🎗️ 4 de febrero – Día Mundial contra el Cáncer

👉 La prevención y la detección temprana son clave.