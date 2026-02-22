Nota vista: 0

El equipo de Catamarca Despierta estuvo presente en el comedor comunitario “Esperanza”, ubicado en el sector Portal Norte, donde dialogó con Giovana y Luis, vecinos encargados de organizar el espacio solidario que diariamente brinda contención y alimento a numerosas familias del barrio.

Durante la cobertura en vivo, los responsables destacaron que el comedor funciona gracias al esfuerzo colectivo y a la participación activa de los vecinos, quienes colaboran con mercadería, tiempo y trabajo voluntario para sostener esta red comunitaria que crece semana a semana.

También agradecieron el acompañamiento recibido por parte del dirigente Fidel Sáenz, así como el apoyo de Nicolás Rosales y el dr Luis Saadi, quienes —según manifestaron— han colaborado para que el comedor continúe funcionando.

Desde el lugar se percibe un mensaje claro: cuando la comunidad se organiza, la esperanza se transforma en acción concreta. En tiempos difíciles, el compromiso vecinal vuelve a demostrar que la solidaridad sigue siendo uno de los valores más fuertes de los barrios catamarqueños.

📢 Desde Catamarca Despierta invitamos a la comunidad a dejar mensajes de aliento y a seguir acompañando estas iniciativas que nacen desde el corazón del barrio.