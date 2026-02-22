Nota vista: 0

En una nueva muestra de compromiso social, la ONG Esfuerzo Propio lleva adelante una jornada solidaria destinada a brindar alimento y contención a chicos en situación de calle.

Desde temprano, voluntarios trabajan en la preparación y distribución de comida caliente, en un espacio que no solo ofrece un plato de comida, sino también acompañamiento, escucha y contención para quienes más lo necesitan.

La iniciativa forma parte de las acciones que la organización impulsa de manera constante, sosteniendo el comedor gracias al esfuerzo colectivo, donaciones y trabajo voluntario.

📍 Durante la transmisión en vivo se puede observar el movimiento solidario, la colaboración de vecinos y el impacto directo que estas acciones generan en la comunidad.

👉 Una vez más, la solidaridad demuestra que cuando hay organización y compromiso, es posible tender una mano a quienes atraviesan situaciones difíciles.