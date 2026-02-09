Nota vista: 0

 

📅 21 de febrero

📍 Nodo Tecnológico

 

 

👤 Disertantes de primer nivel:

⚽ Juan Cejas– Gestión de Clubes.

⚽ Javier Sanguinetti – Organización y Metodología de Entrenamiento

 

 

👉 Una capacitación Destinada para entrenadores, dirigentes, estudiantes y todo aquel que quiera aprender cómo se trabaja en el fútbol actual.

No requiere Titulacion

 

🕘 Horarios de la jornada:

✅ Teórica. Inicio 09:30 hs.

🍽️ Mediodía Break de almuerzo.

⚽ Parte Práctica por la tarde. (horario y lugar a confirmar)

✅Cobertura de Catamarca Despierta.

 

 

📲 *Cupos limitados*

 

📩 *Consultas e inscripciones al 📱📲3512438397

 

 

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor