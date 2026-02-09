📅 21 de febrero
📍 Nodo Tecnológico
👤 Disertantes de primer nivel:
⚽ Juan Cejas– Gestión de Clubes.
⚽ Javier Sanguinetti – Organización y Metodología de Entrenamiento
👉 Una capacitación Destinada para entrenadores, dirigentes, estudiantes y todo aquel que quiera aprender cómo se trabaja en el fútbol actual.
No requiere Titulacion
🕘 Horarios de la jornada:
✅ Teórica. Inicio 09:30 hs.
🍽️ Mediodía Break de almuerzo.
⚽ Parte Práctica por la tarde. (horario y lugar a confirmar)
✅Cobertura de Catamarca Despierta.
📲 *Cupos limitados*
📩 *Consultas e inscripciones al 📱📲3512438397