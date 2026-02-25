Nota vista: 0

El Consejo de Adultos Mayores de la Capital invita a todos los vecinos y vecinas mayores de 60 años a participar de la Diplomatura en Economía Plateada 2026. Se trata de un programa de formación totalmente gratuito, diseñado para fomentar la creatividad, el desarrollo de nuevos proyectos y el espíritu emprendedor en la madurez.

Esta capacitación busca transformar la experiencia acumulada en nuevas oportunidades de innovación, brindando herramientas modernas para el mundo actual.

Información para la Inscripción

Los interesados deben acercarse de manera presencial para asegurar su lugar:

Lugar: Obispo Esquiú 50.

Contacto/Consultas: 3834-564521.

Inicio de clases: Marzo de 2026.

Requisitos y Datos a Presentar

Para completar el registro, se solicita la siguiente información:

Nombre y Apellido completo.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Nivel de formación académica alcanzado.

Profesión u oficio (si corresponde).

Correo electrónico y número de teléfono de contacto.

Localidad y provincia de residencia.

Desde la Municipalidad de la Capital se invita a los interesados a aprovechar esta oportunidad única de seguir aprendiendo y transformando sus ideas en realidad.