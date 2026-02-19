Nota vista: 0

Aguas de Catamarca informó que mañana jueves 19 de febrero no habrá atención al público en las oficinas comerciales debido a que el gremio SITOSCA se adherirá al paro de la CGT.

La medida se debe a la adhesión al paro general de 24 horas convocado en todo el país por la Confederación General del Trabajo (CGT). 

Se aclara que las guardias técnico-operativas y el servicio de reclamos funcionarán con normalidad, a fin de garantizar la atención ante cualquier eventualidad.

Para consultas o reclamos, comunicarse al 0800-888-8255 o vía WhatsApp al 383-4900-314

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor