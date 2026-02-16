Nota vista: 1
SUM LOS ABUELOS Dr. Herrera 361 Lunes a Viernes 08:30 a 12:30 hs. / Lunes a Jueves 19:00 a 20:30 hs. EL NIDO Los Jacarandá 900 Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs. / Lunes a Viernes 14:10 a 20:00 hs. JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA Int. Aparicio Vildoza 1565 Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. / Lunes a Viernes 15:00 a 20:00 hs. SOCIEDAD DE FOMENTO VILLA CUBAS Av. ahumada y Barros 850 Lunes a Viernes 09:00 a 12:00 hs. / Lunes a Viernes 15:00 a 20:00 hs. SAN CAYETANO (SEDE CÁRITAS) Señor de los Milagros 67 Lunes a Viernes 08:30 a 12:30 hs. MALVINAS ARGENTINAS Sgto. García 2125 Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. CENTRO VECINAL JUNTOS TODOS JUNTOS Intendente Cano Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. SE.PA.VE. SAN JORGE C. Gregorio José González 2536 Martes y Jueves 07:45 a 12:45 hs. CENTRO VECINAL SAN MARTÍN DE PORRES Juan Pablo Vera 213 Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. / Lunes y Miércoles 15:00 a 19:00 hs. / Martes y Jueves 15:00 a 18:30 hs. / Viernes 15:00 a 21:00 hs. ROTARY 1000V.V Diagonal 6 Nº 591 Lunes, Miércoles y Viernes 07:45 a 12:45 hs. CENTRO VECINAL DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO Salgado 49 Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs. / Lunes a Viernes 14:30 a 18:30 hs. CIF N° 2 Bº RIBERA DEL VALLE Av. 34 Lunes a Viernes 07:00 a 12:00 hs. / Martes y Jueves 08:00 a 13:00 hs. / Lunes, Miércoles y Viernes 15:00 a 20:00 hs. SE.PA.VE. JUAN DOMINGO PERÓN Jorge L. borges y Ramón Acuña Lunes, Miércoles y Viernes 08:00 a 13:00 hs. / Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. / Lunes a Viernes 15:00 a 19:30 hs. SUM SAN ANTONIO SUR Abelardo Arias 23 Lunes a Viernes 07:00 a 12:00 hs. / Martes, Jueves y Viernes 17:00 a 20:00 hs. / Lunes y Miércoles 15:00 a 19:00 hs. SE.PA.VE. MANUEL SALAZAR Federico País 448 Lunes a Viernes 08:00 a 12:30 hs. ORATORIO VIRGEN NIÑA Cap. salas y Gdor. Emilio Castro Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs. BIBLIOTECA POPULAR VILLA CUBAS Gral. Roca 294 Martes y Jueves 08:30 a 12:00 hs. VILLA PARQUE CHACABUCO Alberto Pineta 4268 Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs. HOGAR ESCUELA Nº 601 Almafuerte 700 Lunes, Miércoles y Viernes 08:30 a 11:30 hs. / Martes y Jueves 15:00 a 19:00 hs. SE.PA.VE PARQUE NORTE Pedro Agote 1670 Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. PUNTO JOVEN Av. Maximio Victoria 152 Martes y Jueves 09:30 a 12:30 hs. / Miércoles y Viernes 18:30 a 20:30 hs. CENTRO VECINAL DEJANDO HUELLAS España 2598 Lunes a Viernes 08:00 a 12:30 hs. SOMOS VECINOS NORTE Padre Antonio Lobos 399 Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. EDI APOLO Federico Argerich 899 Lunes a Viernes 08:00 a 12:30 hs. CENTRO VECINAL EVA PERÓN Alpatauca 800 Lunes a Viernes 08:30 a 12:00 hs. / Lunes a Viernes 16:00 a 19:30 hs. AGRUPACIÓN LA CALLE Pérez de Zurita 299 Lunes, Miércoles y Viernes 09:00 a 12:00 hs. / Martes y Jueves 16:00 a 21:00 hs. SUM LAS AMÉRICAS Panamá 1800 Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 08:30 a 11:30 hs. / Lunes a Viernes 16:00 a 20:00 hs. EDI TEREBINTOS NORTE Francia 648 Lunes a Viernes 07:00 a 13:00 hs. CASITA DEL NIÑO Av. México 899 Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs. / Lunes a Viernes 14:30 a 18:00 hs. SE.PA.VE BANDA DE VARELA Ricardo Baibin y Calle Pública Lunes y Jueves 16:00 a 18:30 hs. SE.PA.VE LA TABLADA Dr. Alfredo Palacios 148 Lunes, Miércoles y Viernes 14:00 a 19:00 hs. SUM SANTA MARTA José A. brizuela y Luis Varela Lezana Martes, Jueves y Viernes 15:00 a 18:00 hs. SE.PA.VE VALLE CHICO Av. 2 Lunes a Viernes 16:30 a 20:30 hs. SOMOS VECINOS Maipú 910 Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 16:00 a 21:00 hs. / Martes 16:00 a 19:00 hs. SUM INTI HUASI Samay Huasi y Pasaje Huarpes Lunes a Viernes 15:00 a 19:00 hs. CENTRO LOTEO SUR Av. Los Minerales 41 Lunes a Viernes 17:00 a 18:00 hs. CENTRO UNIÓN Y FORTALEZA Dr. ortiz de Ocampo 29 Lunes a Viernes 18:00 a 20:00 hs.
