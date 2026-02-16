Nota vista: 1
|SUM LOS ABUELOS
|Dr. Herrera 361
|Lunes a Viernes 08:30 a 12:30 hs. / Lunes a Jueves 19:00 a 20:30 hs.
|EL NIDO
|Los Jacarandá 900
|Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs. / Lunes a Viernes 14:10 a 20:00 hs.
|JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA
|Int. Aparicio Vildoza 1565
|Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. / Lunes a Viernes 15:00 a 20:00 hs.
|SOCIEDAD DE FOMENTO VILLA CUBAS
|Av. ahumada y Barros 850
|Lunes a Viernes 09:00 a 12:00 hs. / Lunes a Viernes 15:00 a 20:00 hs.
|SAN CAYETANO (SEDE CÁRITAS)
|Señor de los Milagros 67
|Lunes a Viernes 08:30 a 12:30 hs.
|MALVINAS ARGENTINAS
|Sgto. García 2125
|Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs.
|CENTRO VECINAL JUNTOS TODOS JUNTOS
|Intendente Cano
|Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs.
|SE.PA.VE. SAN JORGE
|C. Gregorio José González 2536
|Martes y Jueves 07:45 a 12:45 hs.
|CENTRO VECINAL SAN MARTÍN DE PORRES
|Juan Pablo Vera 213
|Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. / Lunes y Miércoles 15:00 a 19:00 hs. / Martes y Jueves 15:00 a 18:30 hs. / Viernes 15:00 a 21:00 hs.
|ROTARY 1000V.V
|Diagonal 6 Nº 591
|Lunes, Miércoles y Viernes 07:45 a 12:45 hs.
|CENTRO VECINAL DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
|Salgado 49
|Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs. / Lunes a Viernes 14:30 a 18:30 hs.
|CIF N° 2 Bº RIBERA DEL VALLE
|Av. 34
|Lunes a Viernes 07:00 a 12:00 hs. / Martes y Jueves 08:00 a 13:00 hs. / Lunes, Miércoles y Viernes 15:00 a 20:00 hs.
|SE.PA.VE. JUAN DOMINGO PERÓN
|Jorge L. borges y Ramón Acuña
|Lunes, Miércoles y Viernes 08:00 a 13:00 hs. / Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs. / Lunes a Viernes 15:00 a 19:30 hs.
|SUM SAN ANTONIO SUR
|Abelardo Arias 23
|Lunes a Viernes 07:00 a 12:00 hs. / Martes, Jueves y Viernes 17:00 a 20:00 hs. / Lunes y Miércoles 15:00 a 19:00 hs.
|SE.PA.VE. MANUEL SALAZAR
|Federico País 448
|Lunes a Viernes 08:00 a 12:30 hs.
|ORATORIO VIRGEN NIÑA
|Cap. salas y Gdor. Emilio Castro
|Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs.
|BIBLIOTECA POPULAR VILLA CUBAS
|Gral. Roca 294
|Martes y Jueves 08:30 a 12:00 hs.
|VILLA PARQUE CHACABUCO
|Alberto Pineta 4268
|Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs.
|HOGAR ESCUELA Nº 601
|Almafuerte 700
|Lunes, Miércoles y Viernes 08:30 a 11:30 hs. / Martes y Jueves 15:00 a 19:00 hs.
|SE.PA.VE PARQUE NORTE
|Pedro Agote 1670
|Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs.
|PUNTO JOVEN
|Av. Maximio Victoria 152
|Martes y Jueves 09:30 a 12:30 hs. / Miércoles y Viernes 18:30 a 20:30 hs.
|CENTRO VECINAL DEJANDO HUELLAS
|España 2598
|Lunes a Viernes 08:00 a 12:30 hs.
|SOMOS VECINOS NORTE
|Padre Antonio Lobos 399
|Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs.
|EDI APOLO
|Federico Argerich 899
|Lunes a Viernes 08:00 a 12:30 hs.
|CENTRO VECINAL EVA PERÓN
|Alpatauca 800
|Lunes a Viernes 08:30 a 12:00 hs. / Lunes a Viernes 16:00 a 19:30 hs.
|AGRUPACIÓN LA CALLE
|Pérez de Zurita 299
|Lunes, Miércoles y Viernes 09:00 a 12:00 hs. / Martes y Jueves 16:00 a 21:00 hs.
|SUM LAS AMÉRICAS
|Panamá 1800
|Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 08:30 a 11:30 hs. / Lunes a Viernes 16:00 a 20:00 hs.
|EDI TEREBINTOS NORTE
|Francia 648
|Lunes a Viernes 07:00 a 13:00 hs.
|CASITA DEL NIÑO
|Av. México 899
|Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 hs. / Lunes a Viernes 14:30 a 18:00 hs.
|SE.PA.VE BANDA DE VARELA
|Ricardo Baibin y Calle Pública
|Lunes y Jueves 16:00 a 18:30 hs.
|SE.PA.VE LA TABLADA
|Dr. Alfredo Palacios 148
|Lunes, Miércoles y Viernes 14:00 a 19:00 hs.
|SUM SANTA MARTA
|José A. brizuela y Luis Varela Lezana
|Martes, Jueves y Viernes 15:00 a 18:00 hs.
|SE.PA.VE VALLE CHICO
|Av. 2
|Lunes a Viernes 16:30 a 20:30 hs.
|SOMOS VECINOS
|Maipú 910
|Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 16:00 a 21:00 hs. / Martes 16:00 a 19:00 hs.
|SUM INTI HUASI
|Samay Huasi y Pasaje Huarpes
|Lunes a Viernes 15:00 a 19:00 hs.
|CENTRO LOTEO SUR
|Av. Los Minerales 41
|Lunes a Viernes 17:00 a 18:00 hs.
|CENTRO UNIÓN Y FORTALEZA
|Dr. ortiz de Ocampo 29
|Lunes a Viernes 18:00 a 20:00 hs.