Se continúa con la capacitación del personal de la APP, en este caso agentes de la Municipalidad de Valle Viejo participaron de la capacitación en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), destacando que es el tercer municipio en implementar GDE en la provincia, previa firma de convenio con la Secretaría de Modernización, sumando así nuevas herramientas digitales a la gestión municipal.

La mencionada capacitación estuvo a cargo de profesionales de la Dirección de Soporte y Estandarización Tecnológica pertenecientes a la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda y Obra Pública de Catamarca.

Se recuerda a todos los organismos de la APP que deseen solicitar formación en GDE, pueden realizar el pedido mediante Nota.

Procedimiento disponible en el Portal Oficial: https://portal.catamarca.gob.ar