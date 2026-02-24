Nota vista: 0

La provincia aportará un subsidio a cada productor para flete y cosecha.

Este lunes comenzó la campaña vitivinícola 2026, siendo Tinogasta el punto de inicio ya que en la mostera ubicada en el Parque Industrial de la cabecera departamental, empezó la recepción de la uva proveniente de fincas aledañas.

Es de destacar que los productores de vid recibirán un aporte del Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la empresa Agroindustria Catamarca Sociedad del Estado (AICAT), de un monto de 50 pesos por cada kilogramo de uva, para pago de flete y cosecha, lo que se sumará a los 120 pesos que la empresa mostera pagará, para redondear un precio total de 170 pesos por kilogramo de fruta.

La actividad en la mostera ubicada en el predio industrial ubicado sobre Ruta Nacional 60, comenzó con la recepción de camiones con uva, todo supervisado por técnicos de AICAT y de la cartera que dirige Leonardo Zeballos.

En ese sentido se señaló que, para garantizar la agilidad y transparencia del proceso, el Ministerio de Desarrollo Productivo es el encargado de realizar el pesaje oficial de la carga y, posteriormente, el subsidio será transferido de forma directa a la cuenta bancaria de cada productor.

Sobre el tema, el ministro Zeballos destacó el “esfuerzo de la Provincia para acompañar a los productores, ya que el sector está atravesando una fuerte crisis a nivel nacional, y es en este marco que venimos reuniéndonos con los productores, empresarios, con gente del INTA y otros organismos para paliar estos procesos de crisis”.

Por otra parte, se estableció que los productores recibirán el pago de parte de la empresa mostera alrededor de julio, una vez que esté vendida toda la producción del mostro provincial, lo que se calcula que para esta campaña superará los 8 millones de kilogramos.