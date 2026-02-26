Nota vista: 0

Este jueves en el Salón San Martín y ante los miembros de la Corte de Justicia juró la Jueza de Familia y Violencia Familiar y de Género de Cuarta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, Dra. María Elisabet Salas.

Asimismo, lo hicieron quienes se desempeñarán como defensores oficiales civiles para víctimas de violencia de género. Ellas son las Dras. María Alejandra Bosio y Laura Graciela Guzmán y el Dr. José Germán Moreno. Tanto la Magistrada como los flamantes funcionarios fueron parte de los concursos de oposición y antecedentes realizados oportunamente y cuentan con acuerdo del Senado.

Estuvieron presentes el presidente de la Corte de Justicia, Dr. Néstor Hernán Martel, las ministras Dras. Fabiana Edith Gómez, Rita Verónica Saldaño, Fernanda Rosales Andreotti y los ministros Dres. Jorge Rafael Bracamonte y Miguel Figueroa Vicario como así también el Procurador Dr. Tristán Lobo.