Tras seis meses de convivencia entre los formatos papel y digital, la obra social avanzará con la implementación definitiva de la receta electrónica para medicamentos ambulatorios a partir del 1° de marzo.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) confirmó que, a partir del 1° de marzo, la receta digital será la única modalidad válida de prescripción y adquisición de medicamentos ambulatorios para sus afiliados.

La medida se adopta luego de un período de seis meses de convivencia entre la receta tradicional en formato papel y la digital, plazo que permitió a profesionales médicos, farmacias y afiliados adecuarse progresivamente al nuevo sistema. Durante este tiempo, OSEP trabajó de manera articulada tanto con el Círculo Médico de Catamarca como con sus prestadores para garantizar una transición ordenada y fortalecer las instancias de capacitación y ajustes operativos.

La implementación definitiva de la receta digital forma parte del proceso de modernización que impulsa la Obra Social, orientado a brindar mayor seguridad, trazabilidad y transparencia en la prescripción y entrega de medicamentos. El sistema permite optimizar los controles, reducir irregularidades, evitar la automedicación y mejorar la experiencia de los afiliados.

En este sentido, cabe recordar que, a partir de marzo, los afiliados deberán solicitar a su médico la emisión de la receta digital para evitar inconvenientes al momento de adquirir la medicación ambulatoria en cualquier farmacia privada. En tanto, para el caso de la medicación de alto costo, continuará el expendio bajo el formato habitual, es decir con receta en formato papel.

La receta digital se integra a otras herramientas implementadas por la institución, como la app OSEP Móvil, el pago de órdenes y autorizaciones mediante Mercado Pago, el uso de credenciales digitales, el Portal de Trámites y los sistemas de autogestión, consolidando un modelo de atención más ágil, seguro y eficiente.