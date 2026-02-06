Nota vista: 1

La Capital ofrece una agenda muy variada para este Carnaval 2026, comenzando con un espectacular evento en Villa Cubas, que se llevará a cabo este domingo 8, desde las 18hs. en la plaza.
Participarán: 
-Las Voces del Viento
-Grupo Zonda
-Dalma Robles
-Bota Cara Samba + Batucada Nova Onda
-El Arribeño Ballet
-El Pujllay y La Pujllaya
-Catucada La Lokura Percusión.

Agenda completa: 
Los más esperados
-08/02 Carnaval de Villa Cubas – Plaza de Villa Cubas 18hs.
-14/02 Carnaval de Valle Chico – Plaza Valle Chico 18hs.
-17/02 Carnaval de Choya – Plaza de Choya 18hs.

Para disfrutar 
-14/02 Casa de la Puna
*La Chayita 18.30 hs. a 23hs.
*Desentierro del Pujllay 20hs. a 21hs.
-15/02 y 16/02 Pueblo Perdido de la Quebrada
-21/02 Carnaval del Parque Lineal 
Parque Lineal 19hs.
-27/02 Carnaval de Eulalia
Av. Eulalia Ares de Vildoza 19hs.



