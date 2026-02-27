Nota vista: 0

El Hospital Interzonal de Niños Eva Perón informa a la comunidad que el paciente Miqueas Rasgido Alaniz fue derivado al Hospital del Niño Jesús de la provincia de Tucumán, a solicitud expresa de su familia.

Dicha derivación se encuentra en gestión desde el día lunes 23 de febrero, habiéndose realizado las articulaciones y coordinaciones correspondientes conforme a los protocolos vigentes, a fin de garantizar la continuidad asistencial y el acompañamiento necesario durante el traslado el cual se realizará por vía terrestre.

Desde nuestra institución reafirmamos el compromiso permanente con el cuidado integral de nuestros pacientes y el respeto por las decisiones familiares en el marco del derecho a la salud.