Nota vista: 0

El Hospital Interzonal de Niños Eva Perón informa a la comunidad que el paciente Miqueas Rasgido Alaniz fue derivado al Hospital del Niño Jesús de la provincia de Tucumán, a solicitud expresa de su familia.

Dicha derivación se encuentra en gestión desde el día lunes 23 de febrero, habiéndose realizado las articulaciones y coordinaciones correspondientes conforme a los protocolos vigentes, a fin de garantizar la continuidad asistencial y el acompañamiento necesario durante el traslado el cual se realizará por vía terrestre.

Desde nuestra institución reafirmamos el compromiso permanente con el cuidado integral de nuestros pacientes y el respeto por las decisiones familiares en el marco del derecho a la salud.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor