Nota vista: 0

Con gran participación y alegría, finalizaron las Colonias de Verano 2026 organizadas por el Municipio de Los Altos, donde alrededor de 400 niños y niñas disfrutaron de múltiples actividades recreativas en el Polideportivo de Los Altos y en el Polideportivo de Alijilán.

Durante la temporada estival, los participantes accedieron a propuestas deportivas, talleres de arte, juegos recreativos y de mesa, actividades en la pileta y refrigerio diario, en un espacio pensado para la contención, el aprendizaje y la diversión.

El intendente Raúl Barot estuvo presente en el acto de cierre, acompañando a los niños, familias y al equipo de trabajo, destacando la importancia de generar estos espacios gratuitos que promueven la inclusión, el deporte y el desarrollo integral de la niñez.