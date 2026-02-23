Nota vista: 0

Vecinos de Valle Viejo denunciaron un incremento desmedido en las tasas municipales luego del convenio firmado con la ARCAT, que habilita al organismo provincial a cobrar estos tributos.

Según manifestaron, el aumento anual superaría el 1200% en los conceptos de alumbrado, barrido y limpieza, lo que generó preocupación e indignación entre los contribuyentes. Los frentistas sostienen que la suba es “exponencial” y que impacta fuertemente en la economía familiar.

Además, señalaron que en numerosos sectores del departamento los servicios incluidos en las tasas no se prestan con regularidad o directamente no se brindan, por lo que advirtieron que el cobro podría considerarse irregular.

La situación encendió el malestar vecinal y abrió un nuevo foco de conflicto en torno a la carga impositiva municipal y la calidad de los servicios públicos en Valle Viejo.