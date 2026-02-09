Nota vista: 0

Vialidad Provincial junto al Municipio de la Capital, inició este lunes las tareas de fresado y posterior repavimentación sobre la Avenida Los Legisladores.

Actualmente las tareas se desarrollaron en el tramo comprendido entre Avenida Belgrano y el ingreso al Polideportivo Capital.

Los trabajos se desarrollan en el horario de 8 a 15 horas, sobre la mano con sentido sur–norte, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en este importante Avenida.

Se solicita a conductores transitar con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor