El Senado vivió ayer una jornada cargada de tensión, pero si de nervios se trata, el que la pasó verdaderamente mal fue un catamarqueño.

Es que la Libertad Avanza y sus aliados despojaron a la principal fuerza de oposición, el Peronismo, de todos los cargos que le corresponden por ser el segundo bloque más numeroso. Cómo tal le corresponde la Vicepresidencia, cargo que finalmente quedó en manos de una ex peronista ahora colaboradora de Milei, Carolina Moisés, quien fue propuesta por Patricia Bullrich.

El peronista José Mayans, seguramente sabedor de la jugada de la Libertad Avanza y sus aliados de proponer a Moisés, había anticipado que su bloque impulsaría a la ex gobernadora Lucia Corpacci. Lo que no dijo es que la intención era restarle el voto de Guillermo Joao Andrada a Moisés; es que se calculaba, erróneamente claro, que Andrada se vería obligado a votar a una comprovinciana antes que a una Jujeña.

Si cumplió el catamarqueño Guillermo Andrada en advertirle a Mayans que si el bloque Justicialista proponía a Lucia Corpacci, no podría cumplir con el mandato del gobernador Raúl Jalil de votar a Moisés, ni tampoco votaría a Lucia.

De hecho, Andrada terminó absteniéndose cuando se votó la moción de Patricia Bullrich para que Moisés se quede con el tercer cargo en jerarquía en el Senado.

Es que Andrada no podía votar contra Raúl, su actual jefe político y tampoco podía votar contra la presidenta del PJ en su provincia.