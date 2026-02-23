Nota vista: 0

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el Servicio de Hemato-Oncología del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, llevó a cabo una jornada de encuentro, información y acompañamiento, destinada a personal del Hospital, ONGs, pacientes y sus familias.

La Dra. Patricia Rojas, la directora asistente, dio la bienvenida y agradeció al Servicio de Hemato-Oncología por “su dedicación, que día a día y a toda hora están presentes para el paciente y sus familias”.

Por su parte, la jefa del Servicio, Dra. María Soledad Vides Herrera, destacó la importancia de este día para el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y adecuado de niños, niñas, adolescentes y sus familias.

“El cáncer infantil, a diferencia del cáncer en adultos, es poco frecuente y la ventaja que tenemos en los niños es que, si es detectado precozmente, vamos a aumentar la sobreviva con altas probabilidades de curarse”, remarcó Vides Herrera.

Actualmente, el Servicio de Hemato-Oncología cuenta con un plantel de 12 enfermeros, médicos oncólogos, médicos pediatras y personal auxiliar.

Luego de la apertura, se dio inicio a la Jornada con una charla sobre Cáncer Infantil, datos actuales y abordaje, en el Salón Auditorio.

Además, se realizó una misa y bendición a la Virgen de la Vida, para finalizar con un brindis junto a pacientes y familias del servicio.