En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el Servicio de Hemato-Oncología del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, llevó a cabo una jornada de encuentro, información y acompañamiento, destinada a personal del Hospital, ONGs, pacientes y sus familias.
La Dra. Patricia Rojas, la directora asistente, dio la bienvenida y agradeció al Servicio de Hemato-Oncología por “su dedicación, que día a día y a toda hora están presentes para el paciente y sus familias”.
Por su parte, la jefa del Servicio, Dra. María Soledad Vides Herrera, destacó la importancia de este día para el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y adecuado de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
“El cáncer infantil, a diferencia del cáncer en adultos, es poco frecuente y la ventaja que tenemos en los niños es que, si es detectado precozmente, vamos a aumentar la sobreviva con altas probabilidades de curarse”, remarcó Vides Herrera.
Actualmente, el Servicio de Hemato-Oncología cuenta con un plantel de 12 enfermeros, médicos oncólogos, médicos pediatras y personal auxiliar.
Luego de la apertura, se dio inicio a la Jornada con una charla sobre Cáncer Infantil, datos actuales y abordaje, en el Salón Auditorio.
Además, se realizó una misa y bendición a la Virgen de la Vida, para finalizar con un brindis junto a pacientes y familias del servicio.

Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
